Sistemava le divise dei Militari, poi cuoca e regina delle tagliatelle: Renata compie 101 anni

Misano celebra la concittadina, visita del sindaco Piccioni

Renata Livi, misanese doc, ha spento ieri 101 candeline. Un traguardo significativo che il sindaco Fabrizio Piccioni ha voluto riconoscere, facendo omaggio e visita alla signora Livi, per portarle gli auguri e l'abbraccio dell'intera comunità di Misano Adriatico.

Nata il 4 giugno 1925 a Misano Monte, nel cuore di Cà Andrino, Renata appartiene a una delle famiglie storiche del territorio, conosciuta con il soprannome di “Minghèt”. Dopo aver celebrato lo scorso anno l'ingresso nel gruppo dei centenari del Comune, ora ha raggiunto con serenità e orgoglio il traguardo dei 101 anni, circondata dall'affetto dei suoi figli, nipoti e pronipoti.

La sua memoria conserva ancora nitidi i ricordi di una vita intensa e laboriosa. Da giovane lavorò nei campi accanto al padre, affrontando i sacrifici imposti dagli anni della guerra. In seguito, trovò impiego all'aeroporto di Santa Monica, dove sistemava le divise dei militari contribuendo al sostentamento della famiglia e guadagnando qualche soldo in un periodo particolarmente difficile.

Accanto al lavoro e ai sacrifici, Renata ha sempre coltivato una grande passione per il cucito, che l'ha accompagnata per tutta la vita. Sposatasi in giovane età, iniziò inoltre il suo percorso come cuoca nella trattoria, poi ristorante, "Da Ludvig" della famiglia Olmeda a San Giovanni in Marignano. Ancora oggi molti clienti ricordano con affetto le sue celebri tagliatelle al ragù di cacciagione, diventate negli anni una vera specialità della casa.

“Renata rappresenta una testimonianza preziosa della storia della nostra comunità – ha dichiarato il sindaco Fabrizio Piccioni –. La sua vita racconta il valore del lavoro, della famiglia e della resilienza, principi che hanno contribuito a costruire la Misano che conosciamo oggi. A nome dell'Amministrazione comunale e di tutti i cittadini, le rivolgo i più sinceri auguri per questo straordinario traguardo”.