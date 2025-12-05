Sofia Bartoli tra televisione e cinema: la soubrette riccionese ricevuta in Comune

Protagonista del programma Avanti un Altro di Canale 5 e nei cinema nel 2026 con Alla Sera, ultimo film di Enrico Vanzina

È stata ricevuta questa mattina in municipio dal presidente del Consiglio comunale di Riccione, Simone Gobbi, la giovane riccionese Sofia Bartoli, ballerina professionista, content creator e protagonista di un percorso artistico in costante crescita, con oltre 100 mila follower su Instagram e numerose esperienze televisive all’attivo. Sofia ha 28 anni ed è attualmente impegnata nel programma “Avanti un Altro!”, condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti, in onda su Canale 5, dove interpreta il ruolo di veterinaria.

“In una veste completamente diversa dalla mia abituale professione di ballerina sto vivendo un’esperienza che mi sta appassionando molto e mi sta facendo crescere, permettendomi di scoprire lati nuovi di me stessa e di arricchire il mio bagaglio artistico - racconta Sofia che da poco ha terminato le riprese del film Alla Sera di Enrico Vanzina, girato a Roma e in uscita nelle sale a marzo 2026 -. In futuro mi piacerebbe partecipare alla conduzione di una trasmissione televisiva ma sono sempre attenta a cosa succede a Riccione, la città in cui vive la mia famiglia e in cui ritorno molto spesso”.

Durante l’incontro il presidente Gobbi ha espresso apprezzamento per l’impegno di Sofia e per la sua capacità di rappresentare Riccione nei diversi contesti artistici nazionali. Sofia ha inoltre lavorato in tournée con artisti del calibro di Renato Zero e Fred de Palma, partecipato alle iniziative di Rai Radio 2 per “Il Giro d’Italia 2019” e preso parte ai videoclip di Guè, Irama, Rkomi e Baby K. Se Milano è diventata la sua città da un paio di anni, Sofia a Riccione torna spesso. “Siamo orgogliosi del percorso di Sofia Bartoli - ha detto Simone Gobbi - Come amministrazione vogliamo valorizzare sempre di più le esperienze dei nostri giovani, sostenendo chi si impegna e porta con sé, in ogni suo progetto, professionalità, creatività e determinazione. Storie come quella di Sofia dimostrano quanto Riccione sia una fucina di energie positive e di eccellenze che meritano di essere riconosciute e promosse. Per questo ci impegneremo a sviluppare nuove relazioni con il mondo del cinema e a promuovere Riccione come luogo ideale per ambientare produzioni e serie televisive, valorizzando ancora di più il potenziale creativo della nostra città”.