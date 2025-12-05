Solidarietà a Novafeltria: torna il Natal-Emporio

Dopo il successo dell’Aperitivo Solidale del 12 settembre scorso, la Caritas di Novafeltria ha organizzato un nuovo evento: il Natal-Emporio Solidale!

Dopo l’ottima partecipazione registrata all’Aperitivo Solidale di settembre, la Caritas di Novafeltria torna a proporre un’iniziativa dedicata alla solidarietà e alla comunità: il Natal-Emporio Solidale, un appuntamento speciale organizzato con il contributo di tutti i gruppi parrocchiali del paese. ACLI, AVULLS, SCOUT, Azione Cattolica, Fondazione di Religione San Paolo, Rinnovamento nello Spirito Santo e USTAL/UNITALSI hanno unito energie e impegno per sostenere l’Emporio Solidale Alta Valmarecchia, che oggi aiuta oltre 80 famiglie del territorio in difficoltà. Un gesto concreto per rendere il Natale più sereno a chi sta vivendo un momento complesso. L’evento si terrà sabato 6 dicembre 2025, dalle 16:30 alle 19:30, presso la Parrocchia di Novafeltria, e sarà una festa aperta a tutti, con un’attenzione particolare ai bambini e alle famiglie. Per l’occasione verranno offerti cioccolata calda, vin brulè e panettone, distribuiti gratuitamente a tutti i partecipanti. Ai più piccoli saranno donati anche piccoli omaggi natalizi, per regalare un momento di gioia e condivisione. Durante il pomeriggio sarà inoltre inaugurato il nuovo mercatino solidale “d’arNov-a”, dove sarà possibile trovare abbigliamento, piccoli oggetti e tante idee regalo: un modo semplice e concreto per contribuire alla raccolta fondi, dando nuova vita a ciò che può ancora portare valore. Un invito, dunque, rivolto all’intera comunità: un’occasione per incontrarsi, fare del bene e vivere insieme lo spirito autentico del Natale. Non mancate!