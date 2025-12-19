Solidarietà e sport sotto l’albero: la Christmas Run a Rimini aiuta l’atletica giovanile

Torna l'evento organizzato dal Golden Club Rimini

Durante il periodo natalizio c'è un evento sportivo aperto a tutti: podisti esperti, ma anche semplici camminatori e famiglie: si tratta della 6^ edizione della Rimini Christmas Run, che prenderà il via domenica 21 dicembre alle ore 10 dal Parco Fellini all’ombra del Grand Hotel di Rimini. Un’occasione anche di incontro per scambiarsi anche gli auguri di un Santo Natale e per cui “si invitano tutti i partecipanti ad indossare il vestirsi a tema e se possibile consigliato il vestito di Babbo Natale per creare un vero Spirito Natalizio” , dichiara Gionni Schiaratura, presidente del Golden Club Rimini, ente organizzatore dell’evento.



La Rimini Christmas Run oltre i tradizionali percorsi di 8 e 4 chilometri con uno o due giri nel Parco del Mare. La manifestazione è anche solidarietà: parte del ricavato dell’iniziativa sarà riservato per il Progetto “Atletica On” per dare l’opportunità a tanti giovani di praticare l’atletica leggera.



Al termine della Rimini Christmas Run, presso il Palazzo del Turismo, ci saranno le premiazioni per il Babbo Natale e la Babbo Natale più rappresentativi, i 10 gruppi più numerosi e l’estrazione di 20 premi tra tutti gli iscritti.



La Rimini Christmas Run fa parte degli eventi di Rimini Capodanno, dei Golden Events 2025, gode del Patrocinio del Comune di Rimini.