Solleciti ticket non dovuti: Ausl Romagna interviene e avvia le verifiche

“Individuate le anomalie, tutela per gli utenti”

In riferimento alle segnalazioni pervenute da parte dei cittadini sull’invio errato di solleciti per il pagamento del ticket sanitario, l’Ausl Romagna ritiene opportuno fornire ulteriori chiarimenti per fare piena trasparenza sull’accaduto e sulle azioni intraprese.

Nel corso del 2025 l’Ausl Romagna ha spedito in forma massiva 293.490 lettere relative a ticket insoluti per prestazioni sanitarie erogate nel 2024 e negli anni precedenti. L’attività di recupero crediti si basa sull’elaborazione e sull’incrocio di dati provenienti da diversi applicativi informatici, riferiti ai tre ambiti provinciali dell’azienda sanitaria. Prima dell’invio delle comunicazioni, le strutture competenti hanno effettuato controlli incrociati tra prestazioni erogate e pagamenti registrati, con l’obiettivo di evitare l’emissione di solleciti per importi non dovuti o già saldati.

Nonostante tali verifiche preventive e a fronte dell’elevato volume di dati trattati, si sono verificati alcuni casi limitati di mancato completo incrocio tra prestazione erogata, esenzione indicata in ricetta o pagamenti già effettuati. Le anomalie emerse riguardano principalmente cittadini in possesso di esenzioni correttamente riportate dal medico prescrittore oppure utenti che avevano già provveduto al pagamento del ticket.

A seguito delle segnalazioni ricevute dall’utenza, l’Ausl Romagna ha avviato immediatamente le verifiche necessarie per individuare le diverse casistiche. Per i cittadini esenti che hanno ricevuto un sollecito non dovuto, l’Azienda ha già inviato un Sms con l’indicazione di non procedere al pagamento e di attendere una comunicazione scritta che sarà recapitata al domicilio.

È inoltre in corso l’individuazione dei cittadini che avevano già regolarmente saldato il ticket ma che hanno ricevuto una lettera di sollecito per la medesima prestazione. Anche in questi casi è previsto l’invio progressivo di Sms informativi per segnalare l’errore e fornire le opportune indicazioni.

Infine, i cittadini che avessero già effettuato il pagamento a seguito dei recenti solleciti e riscontrassero che tale pagamento non era dovuto, possono richiedere il rimborso inviando una comunicazione all’indirizzo email [email protected], allegando la ricevuta di pagamento.