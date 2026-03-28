Sommelier e guida museale insieme: a Talamello serata speciale al museo, tra arte e degustazione

Successo per la prima serata di "Calici d'arte", evento organizzato dagli Sfossati

Sette vini doc dell'Emilia Romagna abbinati a piatti a base di formaggio di fossa, simbolo della tradizione di Talamello: venerdì sera (27 marzo) si è tenuta la prima serata di "Calici d'arte", evento organizzato dagli Sfossati che ha unito l'eno-gastronomia all'arte. La degustazione infatti è stata ospitata dal Museo Gualtieri e la guida Anna Guerra ha accompagnato i partecipanti alla scoperta delle opere del pittore Fernando Gualtieri. Da una parte l'esperta di arte, dall'altra i sommelier che hanno curato il percorso enologico: Gianluca Zucchi, Fabio Semprini e Jacopo Pozzi.

"Questo primo appuntamento - scrivono gli Sfossati in una nota - rappresenta l’inizio di una serie di degustazioni all’interno del museo, con l’obiettivo di promuovere il Museo Gualtieri, unico museo di pittura in tutta la Valmarecchia, e le eccellenze gastronomiche del territorio talamellese, autentico scrigno di arte e sapori".

Gli Sfossati ringraziano "coloro che hanno reso possibile questa serata: Yvette Lichtenberg, moglie del pittore Fernando Gualtieri, le figlie dell'artista Nadia e Miriam, la Pro Loco di Talamello, il Comune, il ristorante La Locanda dell’Ambra, la guida Anna Guerra e tutti i partecipanti".