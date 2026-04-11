Sonia Brenda: è di Cattolica una delle regine della pizza

Si è piazzata al 4 posto al campionato internazionale Sigep World di Rimini

Ha portato il nome di Cattolica sulla scena internazionale del gusto, distinguendosi in una competizione che ha visto oltre 600 pizzaioli provenienti da più di 45 paesi sfidarsi in 14 categorie diverse. Lei è Sonia Brenda e ha messo in bacheca il 4° posto nella categoria Pizza Dessert al campionato mondiale “Pizza senza frontiere 2026” che si è tenuto durante lo scorso Sigep World di Rimini dove si è particolarmente distinta per essere stata l’unica concorrente a presentare una proposta senza glutine, coerente con il progetto di inclusività alimentare che caratterizza da sempre la sua attività e il suo locale “Voglia di stare bene” che gestisce con la collega Chiara Pedini, già premiata nel 2023 ai mondiali della pizza senza glutine. Un importante riconoscimento per la quale la sindaca Franca Foronchi l’ha ricevuta a Palazzo Mancini per portarle i complimenti dell’amministrazione e della città.