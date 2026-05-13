"Sono un funzionario dell'Inps": appena 18enne, truffa due anziani. Condannato

L'imputato è stato condannato a 1 anno, 10 mesi e 20 giorni

Un 20enne, a processo per truffa nei confronti di due 90enni residenti a Rimini, è stato condannato a 1 anno, 10 mesi e 20 giorni con la condizionale. I fatti risalgono al giugno 2024: secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, gli anziani ricevettero una telefonata di un finto funzionario dell'Inps che, con un pretesto legato ad alcune presunte verifiche sulla pensione, convinse l’anziano marito a recarsi negli uffici dell’istituto. A quel punto, rimasta in casa la sola moglie, l'imputato, appena 18enne, si presentò all'abitazione. Dopo aver suonato alla porta, si qualificò come agente di Polizia, sul posto per fare accertamenti. Con una scusa, riuscì a portare via gioielli e preziosi, custoditi nei cassetti. Una volta scoperto il raggiro, i due anziani chiamarono la Polizia: le indagini, partendo da un'impronta digitale lasciata in casa, portarono all'identificazione del giovane, difeso nel processo dall'avvocato Marco Lunedei. I truffati si sono costituiti parte civile attraverso l'avvocato Maria Luisa Trippitelli.