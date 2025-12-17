Sopra la Sangiovesa apre nuovo spazio di ristorazione: Casa Matta, sapori e l'arte di Fellini e Guerra

Nel primo piano dello storico Palazzo Nadiani, proprio sopra La Sangiovesa

A Santarcangelo apre un nuovo ristorante. Si trova nel primo piano dello storico Palazzo Nadiani, proprio sopra La Sangiovesa, aperto dal 6 dicembre. Il luogo, ospita una collezione di disegni di Federico Fellini e Tonino Guerra, e nonostante occupi il piano nobile del palazzo, vuole porsi come luogo di bellezza e informalità. Aperto dal giovedì al lunedì, propone piatti di credenza, una selezione di salumi prodotti da Tenuta Saiano, formaggi da produttori artigiani e una serie di piatti caldi firmati da Andrea Loncao.

Ogni generazione è chiamata a esprimere i valori familiari con la libertà che è propria dei giovani. “La Sangiovesa è la casa grande, è il posto della tradizione. È stabile, riconoscibile, fatta di piatti che restano nel tempo e di un servizio più classico. Casa Matta è un’altra stanza della stessa casa, più piccola e libera. La Sangiovesa custodisce la tradizione e la continuità, Casa Matta è un luogo di trasformazione. La prima racconta la storia, la seconda scrive la pagina nuova. Casa Matta dà spazio al cambiamento e alla curiosità. Una è la casa madre, l’altra è il laboratorio che ne raccoglie l’eredità e la rimette in circolo”. Le parole di Olivia Lucchi Maggioli esprimono allo stesso tempo l’attaccamento ai valori della filiera, gli stessi de La Sangiovesa, e la voglia di fare una esperienza nuova, piena di libertà e di idee.

Un paesaggio comune, con l’azienda agricola della famiglia Maggioli (Tenuta Saiano) protagonista, e i valori agricoli che rendono queste due esperienze uniche sul territorio. “L’esperienza fatta in questi anni a Bucolica ci ha fatto crescere e abbiamo sentito la necessità di una casa invernale, un luogo che potesse dare alla nostra proposta continuità e quotidianità”, conclude Lucchi Maggioli.