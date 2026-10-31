Furti a Rimini Sorprendono due ladri mentre rubano all'interno della loro auto: un arresto

I due ladri sono scappati a piedi: uno dei due, un 44enne, è stato arrestato

Un 44enne magrebino è stato arrestato nella tarda serata di venerdì (30 ottobre) dopo un furto in un'automobile in sosta a Rimini, in viale Nazario. I fatti sono avvenuti intorno alle 23.50. L'uomo è stato sorpreso dalla proprietaria di una Volkswagen Golf, mentre armeggiava con un complice, all'interno della vettura. I due sono fuggiti lungo il viale, inseguiti dal compagno della donna, una sammarinese: nel contempo sono intervenuti i Carabinieri, che hanno bloccato uno dei due fuggitivi, il 44enne magrebino. La refurtiva, zaino e valigetta con effetti personali, è stata recuperata. L'arrestato sarà processato per direttissima.



