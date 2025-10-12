Sorpresa in Eccellenza: con la Ars et Labor Ferrara, in vetta c'è la Fratta Terme

Sant'Agostino subisce 5 reti in casa dal Massa Lombarda

Dopo 7 giornate nel girone B di Eccellenza c'è in vetta la strana coppia formata dalla nobile decaduta e dalla sorprendente matricola. La Ars et Labor Ferrara e la Fratta Terme guidano il gruppo a 15 punti, a +1 sul Castenaso e a +2 sul gruppo formato da Massa Lombarda, Futball Cava Ronco, Medicina Fossatone, Mezzolara e Sant'Agostino. Grande equilibrio ai piani alti e grandi emozioni, partendo da Ferrara: la Ars et Labor supera 3-1 il Futball Cava Ronco, che passa in vantaggio al 4' con Farabegoli, subendo nella ripresa la rimonta a firma Gaetani, Carabonaro e Mazza. La Fratta Terme segna invece quattro reti sul campo del Faenza (1-4), con il gigante ex Forlì Ndiaye, 2 metri di altezza e 23 anni, a recitare la parte del protagonista con il poker di reti decisivo per la vittoria.

Tanti gol anche tra Sant'Agostino e Massa Lombarda, che porta a casa una clamorosa vittoria per 5-1. Dopo un quarto d'ora segnano Mirco Massueme e Colli, poi al 20' il tris di Fogli. Al 31' Gramellini firma il poker, mentre nel finale Bevilacqua firma il punto della bandiera all'83', due minuti prima della doppietta di Fogli. Il Mezzolara, grazie a un'autorete di Gordini, supera l'ostacolo Comacchiese (1-0). Il Medicina Fossatone scivola invece 2-1 in casa del Sanpaimola, mentre il Mesola ferma il Castenaso sul pari per 0-0. La Sampierana e il Santarcangelo si danno battaglia, al Campodoni finisce 1-1 con le reti di Misuraca e Quercioli. Per il Pietracuta rinvio della gara con l'Osteria Grande, a causa degli impegni dei nazionali sammarinesi. Sono però ore di riflessione in casa rossoblù: su Roberto Cevoli si staglia infatti l'ombra di Luca Fregnani, che sarebbe pronto a tornare in panchina, nel tentativo di raddrizzare una stagione iniziata in maniera complicata, con 6 sconfitte in 6 gare di campionato.

Riccardo Giannini