Sorpreso a spacciare a Bellariva: In casa nascondeva la droga tra i medicinali

Un 55enne è finito in manette, sequestrati cocaina e 260 euro in contanti

Un 55enne algerino, residente a Rimini, è stato arrestato ieri sera (lunedì 23 giugno) dopo essere stato sorpreso a cedere cocaina, nei pressi di un locale di Bellariva.



L'uomo era monitorato dai Carabinieri che ieri lo hanno colto sul fatto durante la cessione dello stupefacente. Nella sua abitazione è stata trovata cocaina per 10 grammi, nascosta tra le scatole di alcuni medicinali, in una credenza della cucina. I Carabinieri hanno sequestrato la droga e 260 euro, somma ritenuta provento di spaccio. Questa mattina (martedì 24 giugno), il 55enne è stato processato per direttissima.