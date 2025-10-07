Sorpreso con uno spinello in mano, aggredisce gli agenti a calci e pugni: in tasca aveva dosi di hashish

L'arresto del giovane, 22 anni, è avvenuto in zona stazione ferroviaria a Rimini

Nella giornata di ieri pomeriggio (Lunedì 6 ottobre), gli agenti della Polizia Locale hanno arrestato a Rimini un 22enne, per l'ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

Gli agenti in borghese lo hanno notato mentre si aggirava con fare sospetto in zona stazione ferroviaria. Sottoposto a controllo, ha subito cercato di disfarsi di uno spinello. Dal tentativo di fermo è nata una colluttazione, nella quale il giovane ha opposto resistenza, colpendo gli agenti con calci e pugni. La successiva perquisizione personale ha consentito di rinvenire, dalle sue tasche, diverse dosi di hashish pronte per la vendita e un blocco di circa dieci grammi dello stesso stupefacente, parte del quale già suddiviso in dosi, insieme al materiale per il confezionamento. Il 22enne è stato così arrestato.

"L'operazione - spiega una nota di palazzo Garampi - si inserisce nell'ambito dei servizi quotidiani di controllo del territorio che vedono impegnate diverse squadre nelle zone più sensibili della città, con particolare attenzione all'area della stazione ferroviaria. Un monitoraggio che, oltre al contrasto allo spaccio, punta alla prevenzione dei fenomeni di degrado urbano, anche con funzione deterrente, una priorità per garantire sicurezza attraverso una presenza costante sul territorio".