Sorrisi d’estate: anche in una sola seduta puoi cambiare la tua salute

Intervista al Dott. Alessandro Rocco Chicone de “Il Mondo del Sorriso”, ideatore del metodo MDSDF10 e del concetto Longevity Smile

Estate: tempo di vacanze, relax e sorrisi. Ma proprio in questa stagione, spesso trascuriamo la nostra salute orale, rimandando controlli e trattamenti.

Eppure, secondo il Dottor Alessandro Rocco Chicone, medico odontoiatra con oltre 15.000 pazienti curati e fondatore delle cliniche “Il Mondo del Sorriso” con sedi a San Marino, Senigallia, Cesena e Riccione, è proprio l’estate il momento giusto per prendersi cura del proprio sorriso. “Abbiamo più tempo, meno impegni pressanti, e possiamo cogliere l’occasione per migliorare non solo l’estetica, ma anche la salute generale – che parte, spesso, dalla bocca.”

Il tuo browser non supporta l'elemento audio. Il dr. Alessandro Rocco Chicone

Il tuo browser non supporta l'elemento audio.

Il tuo browser non supporta l'elemento audio.

Una sola seduta per ritrovare il sorriso



Con un approccio innovativo e personalizzato, le sue cliniche offrono soluzioni rapide anche per i pazienti di passaggio, inclusi turisti e villeggianti. “Con il nostro metodo MDSDF10, anche chi ha perso tutti i denti o porta una dentiera può riavere denti fissi in una sola giornata, senza dolore e con una garanzia nel tempo.”

Il protocollo prevede un’accurata valutazione iniziale, l’inserimento degli impianti e la consegna di una protesi provvisoria estetica e funzionale, tutto in meno di 10 ore. “Non è fantascienza. È scienza, esperienza e organizzazione.”

Un’estetica che fa bene alla salute



Ma non si tratta solo di implantologia. Chi desidera migliorare il sorriso prima di una vacanza, un evento o una cerimonia può accedere a trattamenti estetici rapidi come sbiancamenti, faccette e rimodellamenti gengivali.

“Tutto parte da uno Smile Check-Up, una visita di valutazione completa che include analisi radiografica, screening delle infiammazioni, studio estetico e consigli personalizzati. Anche in assenza di sintomi, il controllo può rivelare problematiche nascoste che, se intercettate per tempo, si risolvono facilmente.”





La bocca come specchio della longevità



Al centro dell’approccio del Dottor Chicone c’è il concetto di Longevity Smile: un programma che mette in relazione la salute del cavo orale con il benessere psicofisico a lungo termine.

“Una bocca sana migliora la digestione, l’immunità, riduce le infiammazioni sistemiche, influisce sull’umore e persino sulla qualità del sonno. Il sorriso non è solo bellezza: è prevenzione, energia, vitalità.”





Sempre aperti, anche d’estate



Le cliniche Il Mondo del Sorriso sono operative tutta l’estate con sedi a San Marino, Senigallia, Riccione e Cesena, offrendo anche servizio d’urgenza odontoiatrica per residenti e turisti.

“Accogliamo chiunque voglia fare del bene a sé stesso, anche solo con un primo passo. Perché un sorriso può cambiare la tua estate… ma anche la tua vita.”



📍 Per info e prenotazioni:

🌐 www.ilmondodelsorriso.com

📞 800 22 22 88 | 📳 WhatsApp: 331 819 8805

🔗 Prenota il tuo Smile Check-Up

PUBBLIREDAZIONALE