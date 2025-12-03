Sospesa per 30 giorni la licenza di un hotel a Bellariva: “Luogo pericoloso per l’ordine pubblico”

Il provvedimento arriva dopo arresti per spaccio, la presenza di persone ricercate e ripetute violazioni nella registrazione degli ospiti

La Polizia di Stato di Rimini ha disposto la sospensione per trenta giorni della licenza di un hotel situato a Bellariva, ritenuto un luogo pericoloso per l’ordine e la sicurezza pubblica. Il provvedimento è stato adottato dal Questore ai sensi dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.).

La struttura era da tempo sotto osservazione da parte della Divisione di Polizia Amministrativa e di Sicurezza della Questura, che aveva raccolto numerosi episodi di irregolarità segnalati dall’Ufficio Prevenzione Generale, dalla Squadra Mobile e dai Carabinieri di Rimini, intervenuti più volte all’interno dell’hotel.

L’episodio più recente risale al 13 novembre, quando gli investigatori della Squadra Mobile hanno arrestato all’interno dell’albergo un cittadino italiano ricercato dalle forze dell’ordine in quanto destinatario di un ordine di esecuzione di pena detentiva emesso dal Tribunale di Nola.

Nel mese di ottobre, invece, gli agenti delle Volanti avevano arrestato un cittadino albanese per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Un intervento analogo era stato eseguito dai Carabinieri a settembre nei confronti di un cittadino tunisino alloggiato nella stessa struttura, trovato in possesso di diversi grammi di cocaina e hashish.

Gli operatori della Divisione di Polizia Amministrativa e di Sicurezza, durante ulteriori controlli – tra cui un’operazione del 12 novembre – avevano inoltre riscontrato gravi irregolarità nella gestione dell’hotel, in particolare la mancata o errata comunicazione alla Questura delle generalità dei clienti, come previsto dall’art. 109 del T.U.L.P.S. Nel corso delle verifiche sono stati identificati diversi soggetti con precedenti di polizia; alcuni cittadini stranieri sono stati accompagnati presso l’Ufficio Immigrazione e la Divisione Anticrimine per ulteriori accertamenti.

Alla luce del quadro complessivo e della concreta pericolosità per la sicurezza dei cittadini e per l’ordine pubblico, il Questore ha disposto la sospensione della licenza: per i prossimi trenta giorni l’hotel non potrà svolgere attività ricettiva.