Sospetto abuso in un hotel riminese: formalmente indagato il 27enne

La giovane, ritrovata dalle amiche e portata in ospedale, ha ricordi confusi di quanto accaduto. Il ragazzo respinge ogni accusa

E' formalmente indagato per violenza sessuale il 27enne turco sospettato di aver abusato di una 17enne in un albergo riminese (vedi notizia). Il giovane continua a respingere ogni accusa.

La 17enne ha ancora ricordi confusi delle ore successive all'uscita dalla discoteca, dove aveva conosciuto il 27enne. Quando le amiche, dopo averla rintracciata, sono riuscite a portarla in ospedale, lei non era stata in grado di ricostruire l'accaduto. E' stata visitata e sottoposta ad esami, i cui risultati sono attesi nei prossimi giorni, dai quali si attendono elementi per chiarire l'entità dell'abuso. Sulla vicenda indaga la Polizia di Stato.