Altarimini

Sospetto abuso in un hotel riminese: formalmente indagato il 27enne

La giovane, ritrovata dalle amiche e portata in ospedale, ha ricordi confusi di quanto accaduto. Il ragazzo respinge ogni accusa

A cura di Michela Alessi Redazione
14 settembre 2026 13:01
Sospetto abuso in un hotel riminese: formalmente indagato il 27enne -
Rimini
Cronaca
Condividi

E' formalmente indagato per violenza sessuale il 27enne turco sospettato di aver abusato di una 17enne in un albergo riminese (vedi notizia). Il giovane continua a respingere ogni accusa.

La 17enne ha ancora ricordi confusi delle ore successive all'uscita dalla discoteca, dove aveva conosciuto il 27enne. Quando le amiche, dopo averla rintracciata, sono riuscite a portarla in ospedale, lei non era stata in grado di ricostruire l'accaduto. E' stata visitata e sottoposta ad esami, i cui risultati sono attesi nei prossimi giorni, dai quali si attendono elementi per chiarire l'entità dell'abuso. Sulla vicenda indaga la Polizia di Stato.

Continua a leggere su Google News oppure Aggiungici come fonte preferita su Google

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Altarimini