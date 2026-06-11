Sotto l’ombrellone si legge: Rimini riscopre la cultura con “Libri d’Amare”

Torna la rassegna che trasforma la spiaggia in uno spazio di incontro tra autori e lettori

Presentata questa mattina la seconda edizione di “Libri d’Amare - Il piacere della lettura: viaggia con la mente mentre ti godi il mare”, la rassegna che porta libri e autori negli stabilimenti balneari riminesi, rafforzando il legame tra cultura, territorio e accoglienza turistica attraverso la collaborazione tra Sib, Sindacato Italiano Balneari della provincia di Rimini, Confcommercio della provincia di Rimini in collaborazione con la Biblioteca civica Gambalunga e il patrocinio del Comune di Rimini.

“Libri d'Amare nasce da una convinzione semplice ma importante: la vacanza può unire il relax e il divertimento alla scoperta, alla curiosità e alla crescita personale. Portare i libri negli stabilimenti balneari – ha spiegato il presidente provinciale del Sib, Riccardo Ripa - significa offrire ai nostri ospiti un’opportunità in più, trasformando la spiaggia in uno spazio di incontro, riflessione e arricchimento culturale. Questo progetto contribuisce a promuovere Rimini come una destinazione turistica sempre più completa, capace di unire mare, accoglienza, cultura ed esperienze di qualità”.

Ripa ha inoltre evidenziato il valore della collaborazione tra i diversi soggetti: “Voglio ringraziare l’ex direttrice della Biblioteca Gambalunga, Nadia Bizzocchi, presente oggi qui con noi, per il lavoro svolto nella nascita del progetto. Ringrazio il Comune di Rimini, rappresentato oggi dall’assessora Ridolfi, la Biblioteca Gambalunga con il nuovo direttore Zanfini, al quale rivolgiamo il benvenuto, e tutti i balneari riminesi associati al SIB-Confcommercio che partecipano attivamente e per questo secondo anno sono ancora più numerosi. Un’iniziativa che sta creando molto interesse, un format che funziona e che ci piacerebbe portare avanti anche in futuro dopo i bandi”.

“Sono contenta che questa iniziativa venga proposta anche quest’anno - ha dichiarato l'assessora del Comune di Rimini, Valentina Ridolfi, sottolineando il valore della sinergia tra istituzioni culturali e operatori del territorio -. L’obiettivo è portare la biblioteca nei luoghi della vacanza e della città, come un polpo che allunga i suoi tentacoli di cultura. La cultura è una componente fondamentale per la crescita delle persone ed è proprio alle persone che bisogna pensare quando si programma e si progetta una città, anche dal punto di vista urbanistico. La Biblioteca Gambalunga è un luogo molto amato dai riminesi, un punto di incontro e di contatto con le nuove generazioni: è bello che esca dalla sua storica sede per permeare la città con la sua presenza”.

Alla sua prima uscita ufficiale da direttore della Biblioteca civica Gambalunga, Paolo Zanfini ha ringraziato la città per l’accoglienza ricevuta. “Ho trovato un caloroso benvenuto e iniziative come questa rappresentano una vera linfa per il tessuto culturale della città. Portare i libri e gli autori fuori dagli spazi tradizionali significa ampliare le occasioni di incontro tra la cultura e le persone, valorizzando al tempo stesso il patrimonio culturale di Rimini”.

“La cultura e la lettura non sono un costo, ma un investimento capace di creare occupazione, sviluppo e ricchezza diffusa – ha sottolineato il presidente di Confcommercio della provincia di Rimini, Giammaria Zanzini -. I numeri parlano chiaro: la cultura genera in Italia un valore aggiunto di 296 miliardi di euro e il sistema produttivo culturale e creativo supera i 300 miliardi di euro complessivi, arrivando a incidere per oltre il 15% del PIL nazionale. Anche il mercato del libro continua a rappresentare un comparto importante, con vendite di libri fisici che nel 2025 hanno raggiunto 1,5 miliardi di euro. Esiste però anche un risvolto della medaglia: negli ultimi anni abbiamo assistito alla chiusura di numerose librerie e di altri fondamentali presìdi di prossimità, come le edicole, che hanno registrato un drastico calo contribuendo alla desertificazione commerciale delle città. Per questo iniziative come Libri d’Amare assumono un valore ancora più importante, perché aiutano a promuovere la lettura, a sostenere la filiera culturale e a mantenere vivo il legame tra comunità, territorio e conoscenza”.

La seconda edizione di “Libri d'Amare” propone tre incontri con autori del territorio direttamente sulla spiaggia: Stefano Baldazzi presenta “La schiuma nel cappuccino” – Bagno 68/69 Onde Beach (Rimini), giovedì 16 luglio, ore 17.30; Daniela Muratori presenta “Alici Marinate” – Bagno 119/120 Spiaggia Il Gabbiano (Rivazzurra), giovedì 23 luglio, ore 11.00; Grazia Buscaglia presenta “L.E.I. – L'estrema illusione” – Bagno 10 Vatikaki (Rivabella), lunedì 27 luglio, ore 17.30.