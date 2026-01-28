Sottopassaggio Grattacielo, Renzi attacca: "Grave ritardo, lavori fermi"

Il consigliere di Fratelli d'Italia interroga la giunta comunale di Rimini

Sono fermi da mesi i lavori di rifacimento delle rampe di accesso, lato mare e monte, del sottopassaggio pedonale del grattacielo di viale Principe Amedeo. Lo riferisce Gioenzo Renzi di Fratelli d'Italia, che parla di "grave ritardo". Il cantiere è stato aperto nel febbraio 2024: "Dopo 2 anni, rispetto ai 350 giorni previsti, sul lato mare, dopo le opere funzionali allo scavo, sono ancora da realizzare le due rampe di scale per l’accesso pedonale in Via Monfalcone, Viale Rodi e la rampa dedicata al transito di persone con disabilità e ciclisti. Sul lato monte non è neppure iniziata la realizzazione della rampa continua di raccordo con il marciapiede di Piazzale Cesare Battisti, angolo Corso Giovanni XXIII". In più, riferisce Renzi, "è ancora in corso l'implementazione del condotto sotterraneo di di attraversamento della Ferrovia con i cavi elettronici e la fibra ottica, che doveva essere ultimata entro novembre 2025".

Per Renzi sarà così impossibile garantire l'apertura definitiva del sottopassaggio entro l'inizio della prossima stagione estiva, con relativi disagi per cittadini e turisti. "L’attuale rampa provvisoria lato mare, con 16 gradoni, larghi 3 metri, con un solo corrimano provvisorio lato Riccione, non consente il transito in sicurezza dei pedoni; già costretti, per la chiusura totale del sottopasso dal 2 Dicembre 2024 al 18 aprile 2025, alla deviazione del percorso di 400 metri, sui marciapiedi di via Ravegnani, sotto il Ponte della Ferrovia, via Rodi, stretti, sconnessi e poco illuminati", evidenzia il consigliere di Fratelli d'Italia, che ha presentato un'interrogazione al sindaco.

Renzi chiede i motivi del ritardo del cantiere, quando riprenderanno i lavori di realizzazione delle nuove rampe, se siano previsti dei periodi di chiusura totale del sottopassaggio, a causa dei lavori da completare, e infine "quando avverrà l'apertura definitiva, con sollievo di cittadini e turisti e delle persone con disabilità".