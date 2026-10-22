L'annuncio di Rfi Sottopasso del grattacielo, c'è finalmente una data per la riapertura: "Entro il 30 giugno 2027"

Rete Ferroviaria Italiana rassicura l'amministrazione comunale, dopo le schermaglie in consiglio comunale tra Renzi e Morolli

Entro il 30 giugno 2027 riaprirà il sottopasso del grattacielo di Rimini. Lo ha annunciato Rete Ferroviaria Italiana, dopo aver dato uguale comunicazione all'amministrazione comunale di Rimini, che aveva chiesto un incontro urgente, tramite l'assessore Mattia Morolli, a causa dei ritardi accumulati nel cantiere. Il caso è arrivato anche nei banchi del consiglio comunale tramite il consigliere di Fratelli d'Italia Gioenzo Renzi, a cui lo stesso Morolli aveva risposto: "Il ritardo è derivato dal tardivo intervento di FiberCop e dal mancato tempestivo coordinamento con gli altri gestori coinvolti, in particolare Fastweb e WindTre, che utilizzano la medesima infrastruttura. Le lavorazioni di competenza dei suddetti soggetti sono state infatti eseguite con tempi significativamente superiori a quelli necessari per garantire la continuità del cantiere, nonostante i ripetuti solleciti formulati sia da Rete Ferroviaria italiana sia dall'amministrazione comunale". Secondo Renzi, invece, l'amministrazione comunale non è riuscita a seguire l'andamento del cantiere e ad essere efficace nei solleciti a Rete Ferroviaria Italiana.