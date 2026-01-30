Sottopasso Grattacielo sarà ultimato nella primavera 2027. Renzi sbotta: "4 anni invece di uno"

Durante periodo di chiusura, nell'estate 2026, l'attraversamento mare-monte sarà garantito dal percorso pedonale lungo Viale Rodi e Viale Graziani

I lavori per l'adeguamento delle rampe del sottopasso del Grattacielo di Rimini, finalizzati al rispetto della normativa sull'accessibilità delle persone con disabilità, sono attualmente in carico a Rfi e hanno subito un'interruzione in attesa che FiberCop risolvesse alcune interferenze significative con le opere in progetto. Lo ha riferito l'assessore Mattia Morolli in consiglio comunale.

FiberCop ha avviato i lavori, con previsione di completarli entro metà febbraio. Tuttavia, l'interferenza riguarda anche lo spostamento di quattro linee di fibra ottica a lunga percorrenza: per queste infrastrutture il Governo ha richiesto a FiberCop di sospendere i lavori durante le Olimpiadi invernali in alcune regioni, tra cui l'Emilia-Romagna. Pertanto il termine inizialmente previsto potrebbe subire ulteriori dilazioni.

I lavori in carico a Rfi riprenderanno non appena saranno conclusi gli interventi di FiberCop. In un recente incontro, Rfi ha illustrato il cronoprogramma che prevede la chiusura totale del sottopasso per 12 mesi. La chiusura riguarderà l'estate 2026, mentre è presumibile che il sottopasso sarà fruibile per la primavera 2027.

Durante il periodo di chiusura, l'attraversamento mare-monte sarà garantito dal percorso pedonale lungo Viale Rodi e Viale Graziani. Al termine dei lavori, il sottopasso di Viale Principe Amedeo sarà finalmente accessibile anche alle persone con disabilità.

Gioenzo Renzi, a seguito dei chiarimenti di Morolli, parla di "risposta incredibile e sorprendente".

"Durante questa implementazione (del cavidotto con la fibra sotto la ferroviia, ndr), durata oltre 4 mesi, la realizzazione delle rampe lato mare e monte del Sottopassaggio si è completamente fermata, invece di continuare, come era stato pubblicamente annunciato", attacca Renzi.

"Inoltre, secondo l’Amministrazione Comunale, il Governo sarebbe intervenuto sulla ditta specializzata per la sospensione dei lavori riguardanti la fibra ottica, durante il periodo delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. Solo a fine febbraio, potranno riprendere i lavori di realizzazione delle rampe, che comporteranno la chiusura totale del Sottopassaggio per almeno un anno e la deviazione obbligata del transito pedonale sotto il ponte Ferroviario. Secondo queste previsioni, la riapertura del Sottopassaggio del Grattacielo, con un costo di 4milioni di Euro, è rinviata alla Primavera 2027", rileva Renzi, che amareggiato constata: "Alla fine, invece di un anno previsto per la realizzazione delle nuove rampe del Sottopassaggio, saranno necessari quattro anni, con tutti i disagi per cittadini e turisti".

