Spaccano la vetrina e fuggono con la cassa: furto all'ortofrutta di via Pascoli

Due persone sono state identificate e indagate quali responsabili del colpo

Un 50enne e un 30enne sono stati denunciati per furto aggravato in concorso, per fatti risalenti alla notte tra martedì e mercoledì (9-10 giugno), a Rimini. La Polizia, quella notte, ha avviato le indagini su un furto a danno di un negozio di ortofrutta in via Pascoli. Due uomini travisati, dopo aver infranto la vetrina, si sono introdotti all'interno e hanno rubato il registratore di cassa, per poi fuggire. I rumori hanno attirato due agenti di Polizia che sono riusciti a raccogliere elementi sui fuggitivi: uno salito in sella a uno scooter, l'altro a una bicicletta. I successivi approfondimenti investigativi della Squadra Mobile e delle Volanti, concentrate sulle immagini delle telecamere di videosorveglianza, hanno permesso di identificare i due responsabili. Le due persone indagate, soggetti già noti per precedenti di Polizia, sono residenti a Rimini da anni. Il 30enne, lo scorso 26 maggio, era stato arrestato dalla Polizia, assieme a un complice, dopo un furto su un'auto in sosta. Il 50enne è stato invece destinatario di una seconda denuncia per possesso di arnesi atti allo scasso: li aveva con sé quando è stato rintracciato e fermato per l'identificazione.