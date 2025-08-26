Spaccata in Piazza Malatesta, Fratelli d’Italia chiede più sicurezza

Borghesi e Pierotti richiedono interventi immediati per garantire sicurezza e presidio costante

Fratelli d’Italia, attraverso il Dipartimento Giustizia e Sicurezza e i consiglieri Sara Borghesi e Alessandro Pierotti, commenta l’ennesima spaccata in Piazza Malatesta a Rimini (vedi notizia). Nonostante gli interventi pubblici e l’aumento dei presidi mobili nelle zone centrali della città, la piazza resta poco sicura e le attività commerciali vulnerabili. Il partito sollecita il Comune a installare finalmente le telecamere promesse e a rafforzare i controlli notturni, sottolineando che la situazione non è più tollerabile per cittadini e commercianti

La nota del dipartimento Giustizia e Sicurezza Fratelli d'Italia Comune di Rimini, Sara Borghesi e Alessandro Pierotti.





Leggiamo con una certa amarezza dell'ennesima spaccata nel centro storico di Rimini, questa volta in Piazza Malatesta, da parte di ignoti e ai danni di un'attività commerciale. Inutile dire che il problema era già stato sollevato, da tempo e con una certa insistenza, mediante interventi pubblici del Dipartimento e del Coordinatore di Fratelli d'Italia. Nell'ultimo periodo il Comune di Rimini si è attivato incrementando i presidi mobili nella zona di Marina e nelle altre zone di Rimini ma Piazza Malatesta, così come creata da questa amministrazione mediante gli interventi degli ultimi anni, rimane abbandonata e umiliata in tutto il suo splendore. Una piazza bella e maestosa ma vuota, buia e pericolosa Le poche attività commerciali che insistono sulla Piazza sono lasciate sole e in balia della criminalità, è pericoloso anche solo passeggiarvi la sera e in orario notturni, il tanto annunciato impianto pubblico di videosorveglianza pare non sia mai stato installato, o quantomeno che non copra l'intera superficie. In tal modo si consente ai malviventi di fuggire indisturbati dopo uno scippo, un'aggressione, una rapina o un furto ai danni di una delle attività, così come accaduto ieri sera e nel recente passato. Fratelli d'italia invita l'amministrazione a intervenire una volta per tutte implementando i pattugliamenti a tutte le ore della notte e installando le tanto promesse telecamere, così come è richiesto dalle attività commerciali della zona. Gli stessi commercianti hanno denunciato pubblicamente la promessa non mantenuta del nostro Sindaco, nonostante gli anni trascorsi dal l'ultimazione dei lavori di ammodernamento. La situazione non è più tollerabile e il nostro Dipartimento si fa carico dell'onere e dell'onore di dar voce alla cittadinanza tutta.