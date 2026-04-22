Spaccio ai Padulli: il pusher nascondeva cocaina negli ovetti di plastica, tra auto e stanza di residence

Arrestato un 20enne, sequestrate oltre 20 dosi di "dama bianca"

Ieri sera (martedì 21 aprile) i Carabinieri hanno arrestato un 20enne albanese, domiciliato in una struttura ricettiva di Rimini, dopo averlo sorpreso a spacciare cocaina in zona Padulli. Interrotta la cessione di due dosi a un acquirente, segnalato in Prefettura quale assuntore di stupefacenti, gli operatori dell'Arma, eseguite le perquisizioni di rito, hanno trovato altre 23 dosi di cocaina nascoste nell'auto e nella stanza in affitto al giovane: gli ovetti di plastica, che le custodivano, erano nascosti in uno sportello dell'auto e in un borsone riposto in un mobile. I Carabinieri hanno sequestrato lo stupefacente e 1000 euro, somma ritenuta il provento dell'attività di spaccio.