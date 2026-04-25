Spaccio al sottopasso di via Pascoli: sorpreso mentre cede crack e arrestato

Un 21enne è stato condannato a 8 mesi di reclusione e 8000 euro di multa

Nel tardo pomeriggio di ieri (24 aprile) i Carabinieri di Rimini hanno arrestato un 21enne albanese, domiciliato a Rimini, sorpreso a spacciare nei pressi del sottopasso di via Pascoli. I movimenti del giovane erano già monitorati dall'Arma: ieri pomeriggio il giovane è stato visto cedere una dose di crack. A quel punto i Carabinieri sono intervenuti, fermando il pusher. Durante la perquisizione al suo domicilio sono spuntate altre 11 dosi di crack e due di cocaina. Il 21enne, processato per direttissima, è stato condannato a 8 mesi di reclusione e 8000 euro di multa, pena sospesa.