Spaccio alla stazione di Rimini, cerca la fuga ma viene bloccato: aveva un etto di hashish

Nei guai un 39enne, fermato da una pattuglia in borghese della Polizia Locale

Un 39enne è stato arrestato dalla Polizia Locale, ieri sera (giovedì 10 luglio), in piazzale Cesare Battisti a Rimini. L'uomo è stato notato da una pattuglia in borghese, mentre stava parlando con due turisti, probabilmente per cedere loro dello stupefacente. Gli agenti sono intervenuti, bloccando il 39enne dopo un tentativo di fuga: si stava disfacendo di un involucro con un panetto da 100 grammi di hashish. Già noto alle forze dell'ordine, l'uomo è stato arrestato per l'ipotesi di reato di spaccio.