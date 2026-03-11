Spaccio in hotel: perquisito ed arrestato 26enne già segnalato dalle forze dell’ordine

Il giovane è stato trovato in possesso di circa 20 grammi di cocaina

I Carabinieri della Stazione di Bellaria Igea Marina hanno arrestato un 26enne originario della provincia di Foggia, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’intervento è avvenuto nell’ambito di un servizio interforze finalizzato alla prevenzione e al contrasto dell’illegalità, che ha interessato una struttura ricettiva del litorale (ne abbiamo parlato qui).

Durante il controllo, i militari hanno perquisito la camera d’albergo dove il giovane alloggiava, rinvenendo sulla scrivania due involucri contenenti complessivamente circa 20 grammi di cocaina, oltre a materiale plastico ritagliato presumibilmente destinato al confezionamento delle singole dosi. All’interno di un giubbotto appeso nell’armadio è stata inoltre trovata la somma in contanti di 620 euro, suddivisa in banconote di vario taglio e ritenuta provento dell’attività di spaccio. Sul letto della stanza è stato infine recuperato anche un manganello estensibile in acciaio lungo 65 centimetri.

Dagli accertamenti è emerso che il 26enne era già destinatario di un provvedimento di avviso orale emesso dalla Questura di Foggia nel settembre 2025.

Al termine delle operazioni l’uomo è stato dichiarato in arresto e accompagnato negli uffici della locale Stazione dei Carabinieri per le formalità di rito. Su disposizione della Procura della Repubblica di Rimini è stato trattenuto in attesa del giudizio con rito direttissimo, fissato per la mattinata odierna.

Nel corso dei controlli sono inoltre emerse alcune irregolarità in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. Per questo motivo i Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Rimini hanno disposto la sospensione dell’attività della struttura ricettiva.