Spaccio sul lungomare di Rimini, in manette un 40enne: aveva anche spray al peperoncino

Sequestrati 20 grammi di hashish

Un'altra operazione antidroga è stata portata a termine, nelle ultime ore, dagli uomini della Polizia Locale di Rimini. Un 40enne di nazionalità straniera è stato infatti sorpreso a cedere hashish a una persona, tra i bagni 130 e 131 di Rimini. Gli agenti hanno sequestrato 20 grammi di hashish, un bilancino di precisione e anche una confezione di spray al peperoncino. Il 40enne è stato denunciato per spaccio e per clandestinità sul territorio nazionale. L'arresto è stato convalidato nel processo per direttissima.