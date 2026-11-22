Spadarella Gioielli presenta “Tracce”: un gioiello solidale a sostegno dei bambini di AROP

Dalla collaborazione con Arop nasce un gioiello speciale: l'intero ricavato delle vendite sarà devoluto ai piccoli pazienti dell'Oncoematologia Pediatrica di Rimini

Un gioiello che racchiude un messaggio d'amore, vicinanza e speranza. È questo il significato di “Tracce”, il progetto solidale nato dalla sensibilità di Spadarella Gioielli di Santarcangelo, in collaborazione con AROP, l'associazione che sostiene i bambini in cura presso il reparto di Oncoematologia Pediatrica dell'Ospedale di Rimini e le loro famiglie. Non si tratta soltanto di un gioiello, ma di un gesto concreto di solidarietà, pensato per lasciare un segno nella vita di chi sta affrontando un percorso particolarmente difficile. L'iniziativa nasce dal desiderio di trasformare la bellezza in un'opportunità per fare del bene. Per questo, l'intero ricavato della vendita del gioiello “Tracce” sarà devoluto ad AROP, contribuendo a sostenere i piccoli pazienti e i loro familiari durante il delicato cammino della malattia. Un progetto in cui il valore del gioiello va ben oltre la sua dimensione estetica: ogni acquisto diventa un gesto di partecipazione, un modo per essere vicini ai bambini e alle famiglie che ogni giorno affrontano una sfida importante. «Crediamo che la solidarietà, quando viene condivisa, possa arrivare ancora più lontano», è il messaggio che accompagna l'iniziativa di Spadarella Gioielli, che invita la comunità a partecipare e a contribuire alla raccolta fondi. Con “Tracce", Spadarella Gioielli sceglie così di dare un significato ancora più profondo al proprio lavoro, dimostrando come anche un piccolo oggetto possa diventare il simbolo di una grande attenzione verso gli altri. Perché ci sono segni che non si cancellano: quelli lasciati dalla generosità, dalla vicinanza e dalla solidarietà.