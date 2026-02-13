Sparatoria a Villa Verucchio, il Maresciallo Masini ospite a "Dritto e rovescio"

L’intervista al carabiniere di Villa Verucchio: l’orgoglio della figlia Letizia e le parole del padre Gianni, «Hai difeso i cittadini»

Commosso in più momenti, lucido nel raccontare la vicenda, quasi sorpreso dagli applausi del pubblico in studio. Il comandante Luciano Masini è stato ospite di "Dritto e Rovescio", la trasmissione di approfondimento di Rete 4 condotta da Paolo Del Debbio. Il Carabiniere, protagonista suo malgrado del grave fatto di cronaca avvenuto il 31 dicembre 2024 a Villa Verucchio, ha raccontato quelle drammatiche ore. Il servizio proposto in apertura ha ricostruito quella serata quando il militare intervenne dopo che il 23enne egiziano aveva accoltellato più persone seminando il panico, fino al tragico epilogo.

A parlare è anche Letizia, una delle due figlie del militare, che racconta di come l'Arma dei Carabinieri sia sempre stata vicina al padre e alla famiglia "Sono molto fiera che abbia salvato delle persone" dice la ragazza "E' il mio eroe".

Masini ricostruisce la serata "Siamo intervenuti subito alla prima aggressione". Quando ha visto il ragazzo con il coltello "gli ho intimato di gettarlo ma ho capito che non l'avrebbe fatto". Quindi ha cambiato approccio, cercando di parlare con più calma e tentando di stabilire un rapporto con il 23enne, senza però riuscirci.

Masini racconta anche le sensazioni immediate dopo la sparatoria "Ero sereno ma pensavo anche a come poter dimostrare quello che si era verificato. Chi mi crederà? Sono stato fortunato" dice "nel giro di pochi attimi sono stato circondato da tante persone, ragazzi, che mi hanno subito sostenuto affermando di aver visto tutto e di poter testimoniare a mio favore".

Un momento di particolare commozione è stata l'intervista fatta al padre del Carabiniere, Gianni. L'uomo, 86enne, ha parlato con orgoglio del figlio "Hai fatto il tuo dovere, difendere i cittadini. Mio figlio è una persona ligia al dovere, sono fiero di lui"

"Se fossi arrivato tardi" conclude Masini "probabilmente ci sarebbero state altre persone morte"