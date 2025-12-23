Spari ai ciclisti del Team Padovani, denunciato un 25enne

Alla base del gesto ci sarebbero futili motivi, riconducibili a contrasti sorti per manovre di guida e precedenze sulla carreggiata

È stato individuato dai Carabinieri della Compagnia di Caprino Veronese il presunto responsabile dell’episodio avvenuto domenica scorsa a Peri, nel Veronese, quando un gruppo di ciclisti del team S.C. Padovani è stato fatto oggetto di colpi d’arma da fuoco mentre percorreva la strada.

Secondo quanto ricostruito dai militari dell’Arma, si tratterebbe di un 25enne residente in zona che, alla guida della propria automobile e durante una manovra di sorpasso lungo la strada statale 12 dell’Abetone e del Brennero, avrebbe estratto una pistola esplodendo due colpi in direzione dei ciclisti.

Alla base del gesto ci sarebbero futili motivi, riconducibili a contrasti sorti per manovre di guida e precedenze sulla carreggiata. Le indagini hanno permesso di accertare che l’arma utilizzata era una pistola a salve, priva del tappo rosso, nascosta sotto la tappezzeria dell’auto.

Il giovane è stato denunciato ed è ora indagato per minaccia aggravata, porto di armi od oggetti atti ad offendere ed esplosioni pericolose.