Sparta Castebolognese, vittoria e primato: Stella battuta 2-0

Apre Ceesay, raddoppia Solaroli a inizio ripresa

Sparta Castelbolognese - Stella 2-0

SPARTA: Baldani, Baldi, Marzocchi, Gatti (34’ st. Sabbioni), Gavelli (40’ st. Arcangeli), Alessandrini, Pirazzoli (32’ st. Berardicurti), Venturoli, Ceesay, Placci (44’ st. Lanzoni), Solaroli (18’ st. Sortino). All. Vittozzi.

STELLA: Temeroli, Zavaglia, Betti (21’ st. Fontemaggi), Belicchi, Alvisi, Chiussi. Fantini, Bartolani (15’ st. Arduini), Piastra, Pigozzi (31’ st. Cristiani), Arcangeli (15’ st. Marchini). All.: Bianchi.

ARBITRO: Pieri di Cesena (Samorani di Cesena e Guidi di Rimini). All. Bianchi

RETI: 34’ pt. Ceesay, 1’ st. Solaroli

NOTE: Ammoniti: Alessandrini; Belicchi, Betti.

CASTEL BOLOGNESE Sull’onda dell’entusiasmo del successo nel derby contro il Solarolo, lo Sparta fa il bis battendo 2-0 la Stella al termine di una partita giocata a viso aperto da entrambe le squadre. Per lo Sparta, nuova capolista, si aprono scenari inattesi. Primo tempo dello Sparta in vantaggio con Cessaj con azione in velocità: evita il difensore e infila il portiere in uscita. Numerose le occasioni da gol, ma punteggio fermo sull’1-0. Nella ripresa lo Sparta raddoppia subito con Solaroli su azione in velocità dopo uno scambio con Placci. Qui lo Sparta arretra il baricentro, mentre la Stella mette in difficoltà l’avversario e con Piastra colpisce di testa l’incrocio dei pali su azione di angolo. Col passare dei minuti lo Sparta controlla il match con ritmo spezzettato e numerosi cambi. Esordio nello Sparta per il 2009 Gatti, del settore giovanile locale.