Spaventoso incidente sulla via Emilia a Rimini: muore uomo in scooter

Dai primi riscontri, si tratta di un frontale tra lo scooter e un'utilitaria

Un uomo di 53 anni ha perso la vita questa mattina (sabato 5 luglio), intorno alle 12.30, in un incidente stradale avvenuto sulla Via Emilia, all'altezza di San Martino in Riparotta. Era in sella a uno scooter, assieme a una donna, ed è rimasto coinvolto in un sinistro con un'automobile Opel, con targa bolognese.

Dai primi riscontri, l'auto viaggiava sulla via Emilia in direzione Rimini-Santarcangelo. Dopo il cavalcavia, l'auto, in un tratto in cui la statale è a 4 corsie, avrebbe invaso l'altra corsia, impattando frontalmente contro lo scooter. Lo schianto è stato spaventoso, i detriti dei mezzi si sono sparsi ovunque. L'uomo in sella allo scooter è morto, la donna che era con lui è stata ricoverata all'ospedale Bufalini di Cesena in gravi condizioni. Anche il conducente dell'utilitaria è finito all'ospedale.

Sul posto sono intervenuti il personale del 118, i Vigili del Fuoco, la Polizia Locale per regolare il traffico e la Polizia Stradale per effettuare i rilievi. La strada è stata chiusa durante le operazioni di soccorso.

Un paio di settimane fa, domenica 15 giugno, nello stesso punto un’Audi Coupé era uscita di strada, in tarda serata, finendo contro la spalletta dello svincolo stradale. Nell'incidente si erano ferite tre ragazze.