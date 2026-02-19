Spazi pubblici e mobilità sostenibile: gli studenti immaginano il nuovo volto di Santarcangelo

Giovani protagonisti del Pug: incontro al Molari con l’assessora Garattoni

Ragazzi e ragazze continuano ad essere parte propositiva nel percorso di costruzione del Piano Urbanistico Generale del Comune di Santarcangelo: si è tenuto ieri (mercoledì 19 febbraio) un incontro con gli alunni dell'istituto Molari, l’assessora alla Pianificazione urbanistica Angela Garattoni, tecnici comunali e la coordinatrice del percorso partecipativo “è futuro presente” Elena Farnè.

La mattina è iniziata con una lezione in classe a cui faranno seguito momenti e attività nei quali gli studenti dovranno provare a ripensare gli spazi pubblici di Santarcangelo a partire dalle esigenze dei giovani, tenendo conto anche delle sfide imposte dai cambiamenti climatici e della mobilità sostenibile.

Gli appuntamenti di “futuro presente” con i ragazzi e le ragazze del Molari proseguiranno lunedì 2 marzo con una passeggiata esplorativa finalizzata a “Leggere la città e gli spazi pubblici insieme a docenti ed esperti” e mercoledì 11 marzo con il laboratorio a squadre per “Ripensare la città nel ruolo della Giunta comunale”.

Martedì 24 marzo, infine, alle ore 18 in sala del Consiglio comunale è previsto un evento pubblico aperto a tutta la città e disponibile anche in streaming, durante il quale studenti e studentesse condivideranno la loro idea di città, maturata dopo gli incontri, i laboratori e le passeggiate del percorso “futuro presente”.

“Quello che abbiamo portato avanti negli ultimi anni – dichiara l’assessora alla Pianificazione urbanistica Angela Garattoni – è un percorso partecipato prezioso sia per amministratori, tecnici e progettisti che possono così capire quali caratteristiche dovrà avere la città del futuro per essere considerata accogliente dalle nuove generazioni, sia per ragazzi e ragazze che si trovano davanti a un’Amministrazione comunale che li vede, li ascolta, li riconosce come portatori di interesse e di idee per il futuro”.

“Attraverso futuro presente coinvolgiamo infatti i ragazzi e le ragazze nella fase preliminare che porterà alla redazione di un Pug più rispondente anche alle loro esigenze – conclude l’assessora Garattoni – e al tempo stesso diamo loro la possibilità di esprimersi, e di conseguenza rafforzare il senso di appartenenza alla comunità, contrastare disimpegno civico e sociale, nonché creare legami positivi con gli spazi e i luoghi pubblici della città”.