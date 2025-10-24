Spettacolo Malle Mutór: 250 motociclisti da tutta Europa in partenza da Piazzale Boscovich

Ha preso il via a Rimini la terza edizione di Malle Mutór

Ha preso ufficialmente il via ieri (giovedì 23 ottobre) la terza edizione di Malle Mutór, l’evento di mototurismo sportivo che porta oltre 250 motociclisti in partenza da Rimini a vivere un’esperienza unica su due ruote. Uno su cinque è straniero, proveniente da Paesi come Germania, Austria, Slovenia, Polonia, Olanda, Inghilterra e Moldavia, confermando il respiro internazionale della manifestazione. Un sentito ringraziamento degli organizzatori va al Comune di Rimini, che per il terzo anno consecutivo ospita la manifestazione e permette ai motociclisti di affrontare l’iconico attraversamento dei 7 chilometri di spiaggia, simbolo e tratto distintivo dell’evento.

I percorsi porteranno i partecipanti a scoprire il meraviglioso entroterra di Emilia-Romagna, Toscana e Marche, tra borghi storici, panorami mozzafiato e tracciati studiati per esaltare le capacità dei piloti e la bellezza del territorio.

Il Village di Piazzale Boscovich, aperto gratuitamente al pubblico, ospita 42 espositori tra case motociclistiche, brand di abbigliamento tecnico e accessori, con il simulatore Lamborghini a cura di RPS Racing, i test ride ufficiali Aprilia e momenti di intrattenimento e talk serali dedicati ai protagonisti del mondo motociclistico, tra cui Jacopo Cerutti e Francesco Montanari, protagonisti dell’Africa Eco Race 2025, insieme a volti noti della Dakar e del rally internazionale.

La serata di sabato 25 ottobre vedrà la Banger Night accendere il Village con musica, energia e spettacolo a partire dalle ore 21:00: DJ Boldro, e @muuso.exe, content creator e special guest animeranno Largo R. Boscovich (porto di Rimini), in un evento gratuito e powered by Monster Energy e Malle Mutór.

Il gran finale di domenica 26 ottobre sarà affidato a Mar & Mutór, il tracciato tecnico di 3 km sulla spiaggia dove i piloti si sfideranno in spettacolari gimkane, offrendo al pubblico uno show ad alto tasso di adrenalina.

Un ringraziamento particolare va a sponsor e partner, il cui supporto rende possibile l’evento, e a tutti coloro che hanno contribuito a questa riuscita apertura, permettendo di dare il via a tre giorni di passione, avventura e libertà su due ruote.

Aggiornamenti, programma e novità in tempo reale saranno pubblicati sui canali ufficiali: @malle_mutor su Instagram e Malle Mutór su Facebook.