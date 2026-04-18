Spettacolo Rimini Marathon: si parte con la Kids Run, circa 1000 bambini delle scuole al via

Domani (19 aprile) l'attesa maratona

È il grande weekend della Rimini Marathon, che animerà la città di Rimini, con il coinvolgimento di tutto il lungomare fino a Riccione e Misano. Nuova partenza, dalla rotonda Lucio Battisti, e una competizione che si prevede serrata, nella giornata di domani (domenica 19 aprile). Ma la Rimini Marathon è anche divertimento: oltre alla maratona e alla mezza maratona, ci sono anche la Ten Miles non competitiva, la Family Run e la Kids Run. Quest'ultimo evento, nel pomeriggio di oggi (sabato 18 aprile), ha dato il via alle corse: 1000 bambini e bambine di età compresa tra 6 e 11 anni si sono cimentati in un percorso di 1 km. Al termine medaglia ricordo e merenda per tutti e per tutte.