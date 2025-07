Spiaggia Le Palme 88-89: il miglior design d’Italia parla riccionese

Premiata con il “San Greg Award 2025” per stile, innovazione e qualità dell’accoglienza

Innovazione, stile e anima romagnola: sono questi gli ingredienti che hanno portato la Spiaggia Le Palme 88-89 di Riccione a conquistare il titolo di “Best Design Beach Club 2025 – San Greg Award” per l’Emilia-Romagna. Il riconoscimento è stato assegnato dalla Guida ai migliori Beach Club d’Italia (Morellini Editore), curata dal giornalista Andrea Guolo e dalla scrittrice Tiziana Di Masi, che nell’edizione 2025 ha selezionato 300 stabilimenti su scala nazionale, di cui solo 21 in regione.

Oltre al premio, Le Palme ha ottenuto anche il massimo rating previsto dalla guida, i “tre ombrelloni”, conferito a soli tre stabilimenti emiliano-romagnoli.

La cerimonia ufficiale di consegna del premio è in programma mercoledì, 30 luglio alle ore 18, proprio alla Spiaggia Le Palme 88-89, alla presenza della sindaca di Riccione, Daniela Angelini.

«Questo premio celebra non solo lo stile e l’estetica, ma anche anni di dedizione per offrire un’esperienza unica a chi sceglie il nostro mare», commentano con orgoglio le famiglie Leardini e Matteoni, storici gestori dello stabilimento. «Abbiamo creduto fin da subito nell’innovazione: siamo stati i primi a Riccione a portare le piscine in spiaggia e a creare un chiringuito esclusivo, sempre mantenendo intatta la nostra anima romagnola».Un successo, spiegano, frutto di un lavoro collettivo: «Questo riconoscimento è soprattutto merito del nostro team, collaboratori straordinari che ogni giorno condividono entusiasmo, passione e una visione comune». E l’estate, assicurano da Le Palme, «è ancora tutta da vivere, nella bellezza del nostro mare».