Sporcizia, alimenti scaduti e alcol a minori: verbali e denunce tra Borgo Marina e Miramare

Blitz delle forze dell'ordine, tre attività al centro degli accertamenti

Personale della Polizia, del Nucleo Ispettorato del Lavoro dei Carabinieri e tecnici della prevenzione Ausl Romagna, unità operativa igiene alimenti e nutrizione, hanno svolto ieri (21 luglio) accertamenti sui minimarket ed esercizi di vicinato del centro storico di Rimini e del litorale sud della città. Le attenzioni si sono rivolte a un'attività situata tra via dei Mille e Corso Giovanni XXIII, a Borgo Marina: dai controlli sono emersi gravi violazioni in materia di igiene e sanità, che porteranno alla chiusura dell'attività. In particolare, da quanto emerge, nel negozio è stata riscontrata sporcizia diffusa su pavimenti, attrezzature, frigoriferi e bagni; in più sono stati trovati un fornellino alimentato da bombola a gas non autorizzata, un materasso appoggiato a terra come letto di fortuna, generi alimentari deperibili esposti al sole da molte ore. Il personale ha sequestrato un quintale di alimenti, tra quelli deperibili e altri scaduti.

Un altro controllo in un minimarket in zona stazione ha fatto emergere il mancato rispetto di numerose norme sulla prevenzione e sicurezza dei luoghi di lavoro: presenza di materiali ostacolanti la circolazione negli spazi, di scaffalature non sufficientemente ancorate in sicurezza ai muri, di un impianto di videosorveglianza non autorizzato e di un impianto elettrico privo dei requisiti minimi di sicurezza, con la presenza di apparecchiature collegate mediante sistemi non conformi agli standard Ce. Gli operatori hanno elevato sanzioni per oltre 15.000 euro.

Infine l'interesse delle forze dell'ordine si è rivolta a un esercizio di vicinato di viale Principe Piemonte, a Miramare, dove è stata accertata vendita di superalcolici a quattro turiste, ragazze minorenni. Il titolare è stato sanzionato per circa 1500 euro.