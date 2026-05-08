Sport con Gioia, al convegno annunciata l’unione dei settori giovanili di Novafeltria e Pietracuta

I fratelli Albertini ospiti a Sport con Gioia: racconti, valori e testimonianze davanti a tanti giovani e famiglie

Si è svolta giovedì 7 maggio alle ore 20:30, presso il teatro comunale di Pietracuta di San Leo, la 16ª edizione del convegno “Sport con Gioia”, appuntamento ormai tradizionale dedicato ai valori dello sport e del calcio giovanile.

Ospiti della serata i fratelli Alessio, Demetrio e Gabriele Albertini, protagonisti di un incontro intenso e ricco di testimonianze, moderato dal giornalista Gianluca Grassi davanti a un numeroso pubblico composto da dirigenti, allenatori, famiglie e tanti giovani calciatori.

Ad aprire il convegno è stato Piero Gambuti, responsabile del settore giovanile del Novafeltria Calcio e organizzatore dell’evento, che ha annunciato una grande novità destinata a segnare il futuro del calcio giovanile in Valmarecchia: dalla prossima stagione i settori giovanili di Novafeltria Calcio e Pietracuta Calcio uniranno le forze.

“Siamo giunti a questo accordo pensando al bene dei ragazzi – ha spiegato Gambuti – perché questa divisione non andava bene. Sono amici a scuola, sono amici nella vita e poi nel calcio si ritrovano contro. Abbiamo quindi pensato soprattutto al loro bene”.

Il dirigente ha poi illustrato i dettagli del progetto: “Il prossimo anno sarà una stagione di transizione a livello di collaborazione. Faremo squadre insieme e svolgeremo un lavoro unico su tutto il settore giovanile di Pietracuta e Novafeltria. Verranno utilizzate tutte le strutture sportive di entrambe le società e continueranno anche le scuole calcio con Pennabilli e Sant’Agata Feltria, oltre agli accordi con tutte le altre società sportive della Valmarecchia”.

Durante la serata sono intervenuti anche i sindaci di San Leo e Novafeltria, Leonardo Bindi e Stefano Zanchini, che hanno portato il loro saluto istituzionale e dato il benvenuto agli ospiti e al pubblico presente.

Sul palco è poi salito Simone Alberici, avvocato e presidente del Comitato Regionale Emilia-Romagna della Lega Nazionale Dilettanti, che ha sottolineato l’importanza del lavoro svolto quotidianamente dalle società sportive del territorio. Alberici ha evidenziato come lo sport rappresenti uno strumento educativo fondamentale, capace di trasmettere valori positivi e di tenere bambini e ragazzi lontani dalla strada.

Grande attenzione ha suscitato infine il dialogo tra Gianluca Grassi e i fratelli Albertini. Attraverso racconti personali, esperienze di vita e aneddoti legati alla carriera sportiva, Alessio, Demetrio e Gabriele hanno saputo coinvolgere il pubblico trasmettendo ai tanti giovani presenti i valori autentici dello sport, del sacrificio e del rispetto.

A rendere ancora più speciale la serata è stata la rivelazione di Alessio Albertini, il fratello maggiore, che ha confessato come quella di Pietracuta sia stata la prima occasione in cui tutti e tre i fratelli si sono presentati insieme sul palco per raccontare la loro esperienza comune.