Sport e natura: a Santa Sofia raduno in Mountain Bike non competitivo

Domenica 7 settembre due percorsi immersi nel verde

Santa Sofia, ai confini della Provincia di Rimini, si prepara ad accogliere ciclisti e appassionati delle due ruote per il Raduno in mountain bike non competitivo organizzato da A.P.S. L’Isola. L’appuntamento è fissato per domenica 7 settembre, con iscrizioni aperte dalle 7:30 alle 9.

I partecipanti potranno scegliere tra due tracciati: un percorso corto da 22 km con 800 metri di dislivello e un percorso lungo da 32 km con 1350 metri di dislivello. Lungo il cammino saranno predisposti ristori e un punto ristoro finale per tutti i biker.

La manifestazione, pensata come momento di sport e socialità, premierà la squadra più numerosa con un prosciutto. Per partecipare sono obbligatori la tessera ciclistica personale, l’uso del casco e il rispetto del codice della strada.

Il costo di iscrizione è di 15 euro la mattina dell’evento (12 euro in prevendita entro il 5 settembre).

Per informazioni e prenotazioni: [email protected]

– Marco 333.4623540 – Giacomo 335.8224837 – Elisa 334.1527507.