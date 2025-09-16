Sport e sapori: a ottobre torna il Montegelli Trail

Grande ritorno per la classica autunnale

Domenica 5 ottobre torna l’appuntamento con il Montegelli Trail, la corsa off-road che ogni anno richiama centinaia di appassionati e che si conferma una classica del calendario autunnale, non solo a livello regionale.

La manifestazione, organizzata dall’ASD Rubicone for Sport in collaborazione con The Total Training Srl e il Comune di Sogliano al Rubicone, propone due percorsi:

Trail lungo : 25 km con 1.400 metri di dislivello (solo competitivo).

Trail medio: 10 km con 500 metri di dislivello, aperto sia agli agonisti che al nordic walking.

La partenza di entrambi i percorsi è fissata alle ore 9:30 dal centro storico di Montegelli. Le iscrizioni sono aperte fino al 2 ottobre, con un massimo di 500 partecipanti (200 per la distanza lunga). Quote di partecipazione: 25 euro per il lungo e 15 euro per il medio; dopo la scadenza sarà ancora possibile iscriversi in loco, salvo disponibilità, con un sovrapprezzo di 5 euro. In palio premi per i primi cinque assoluti di ciascun percorso.

Oltre all’aspetto sportivo, il Montegelli Trail è un’occasione per scoprire il fascino del piccolo borgo di Montegelli, conosciuto come il “paese degli antichi sapori”. Qui si producono specialità tipiche come savòr, saba e confetture, e il centro storico conserva atmosfere autentiche tutte da vivere.

ℹ️ Per informazioni e iscrizioni: ASD Rubicone for Sport – Montegelli Trail