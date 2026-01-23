Sport e solidarietà: a Riccione una serata speciale per sostenere la Lega del Filo d’Oro

Atleti, artisti e professionisti uniti per il compleanno solidale di Emanuela Donati, con oltre 150 persone coinvolte tra pubblico ed esibizioni

Una serata di festa, tra sportivi, che diventa anche l’occasione per realizzare un progetto di solidarietà. Una bella occasione per unire una serata conviviale ad una nobile causa. Domani sera (sabato 24) dalle 20 presso la scuola comunale di Viale Capri, 8 a Riccione si festeggerà il compleanno di Emanuela Donati, ex nuotatrice di alto livello ed ora responsabile di un centro di allenamento e preparazione, ma insieme a lei parteciperanno moltissime realtà, sportive e non solo, tutte unite per sostenere la Lega Del Filo d’Oro. Ci saranno il Budokan Rimini con la squadra di Andrea Silenzi e Daniele Arcangeli, Centro Karate Riccione con Maria Marconi, Judo Kodokan Cesena, Judo Minerbio con Dylan Mammarella, la palestra Studio Performance di Riccione di Emanuela Donati, il Centro Danza e Arti Sceniche di Riccione di Lara Giorgetti, la Scuola di canto di Riccione “La Musica che c’è in te” di Maria Teresa Linzalone con Noemi Molinario, la cantante autodidatta Susy Boi, la Scuola di Musica di Morciano “Hall Of Music” di Symon Soprani accompagnato da Ilaria Rossetti, il Centro Ca Santino di Montefiore Conca con Mirca Di Lorenzo, il sociologo ed educatrice scolastica Fabio ed Ayelen Donati, ⁠Zanni e Natural Durante di Riccione, prevista anche la testimonianza di una mamma, Paola Menni, che con coraggio racconterà la sua storia. Sarà presente inoltre, un’insegnante di sostegno della stessa scuola che ospiterà l’evento, Sofia Spadoni ed il Riccione Volley con tutte le sue ragazze della Serie B1 che ospiteranno la serata nel loro palazzetto con il presidente Giuseppe Tontini e dirigente Sanzio Sacchetti ed il loro meraviglioso staff. All’evento saranno presenti più di 110 spettatori e 45 tra atleti, artisti e professionisti accorsi per esibirsi o contribuire con la loro solidarietà e testimonianza. Inoltre è stato aperto un link direttamente dalla Lega Del Filo D’oro, unicamente per questo compleanno solidale di Emanuela Donati che è stato e continuerà ad essere utilizzato per raccogliere ulteriori offerte di beneficienza, dove sono già arrivate molte donazioni da chi non potrà essere presente all’evento.