Sport e solidarietà: il Bim Triathlon dona 1777 euro alla terapia intensiva neonatale di Rimini

I soldi serviranno a contribuire al progetto “La prima coccola”

Un assegno da 1777 euro è stato consegnato questa mattina, lunedì 11 agosto, al reparto di Terapia Intensiva Neonatale dell’ospedale “Infermi” di Rimini da parte dello staff dell’Elite Team Italia che, lo scorso mese di giugno, ha organizzato a Bellaria il Bim Triathlon.

Il bellissimo gesto nasce dall’iniziativa del sodalizio del presidente Andrea Arcidiacono che ha raccolto la cifra nel corso dell’ultima edizione - la quarta - della “FamilyRun”, la corsa solidale andata in scena nell’ambito del “Bim Triathlon 2025”.

I soldi serviranno a contribuire al progetto “La prima coccola” che prevede la costruzione de “La Casa delle Famiglie”, un luogo in cui i nuclei familiari - in caso di necessità - possono riunirsi gratuitamente a un passo dall’Ospedale.

“Avere un figlio ricoverato - spiega Andrea Arcidiacono, Presidente dell’Asd Elite Team Italia - costringe spesso i genitori a enormi sacrifici, anche organizzativi. Per questo abbiamo voluto dare una mano concreta a questo progetto che mette a disposizione spazi gratuiti per stare assieme in un ambiente accogliente ed ospitale. Siamo orgogliosi della cifra raccolta, ma il merito è tutto della sensibilità dei nostri sponsor che, con encomiabile generosità, hanno risposto in maniera entusiastica al nostro invito”.

E tra questi - presenti all’evento di stamane - vanno ricordati Mana (Valentina Lin e Lorenzo Wang), l’Aci Bellaria (Maurizio Marra), F.lli Anelli (Marco Fratta), Blubay (Fabio Fortuna è Luana Roberti), Conad La Fonte (Patrizia Celli e Marzia Goretti) e Bell’Hair di Bellaria (Nicola Cagnini).

Presenti anche i preziosi collaboratori della Family Run Giulia Faedi e Andrea Foschi, mentre per “La Prima Coccola” c’erano Chiara Soldati e Paolo Palazzi.

Prima delle consegna ufficiale dell’assegno, lo staff dell’Elite Team Italia ha effettuato una visita (“davvero emozionante”) all’interno del reparto rinnovato da qualche anno, apprezzando la grande sensibilità degli operatori sanitari e anche le moderne tecnologie mediche avanzate che ne fanno una delle eccellenze della nostra sanità regionale.

Nel corso della visita sono stati anche donati una ventina di pacchi gara al personale sanitario e ai genitori dei bambini ricoverati. Inoltre, sono stati lasciati nel reparto dell’Infermi i book con tutti i disegni realizzati dai bambini della scuola media “Panzini”, fra cui anche l’opera di Natalie Graffiedi (seconda E) che ha vinto il contest artistico diventando il simbolo delle magliette ufficiali dell’edizione 2025.