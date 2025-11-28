Sport, mare e inverno: da Rimini prende il via il Winter Challenge di Elen Souza

Primo evento domenica 30 novembre al Tiki 26

Domenica 30 novembre, alle ore 9.30 con il I° “Winter Challenge” al Bagno Tiki 26 a Rimini, si apre ufficialmente la stagione sportiva invernale, ricco di appuntamenti sportivi organizzati dal Team Elen Souza - personal trainer, punto di riferimento per il functional training sulla spiaggia riminese.

Il primo evento sarà domenica, “Winter Challenge” è un allenamento gratuito di oltre un’ora, strutturato in blocchi di esercizi funzionali total body, sessioni di mobilità, attivazione muscolare e un circuito finale di forza e lavoro metabolico. Grazie alla nuova cupola installata sull’area sport della spiaggia, gli allenamenti e gli eventi invernali potranno svolgersi con qualsiasi condizione meteo, mantenendo però — come sottolinea Elen Souza — l’obiettivo di allenarsi all’aperto il piu’ possibile.

«Vogliamo far scoprire a tutti la bellezza e i benefici dell’allenarsi in spiaggia durante tutto l’anno. Il freddo si combatte con il movimento: la spiaggia diventa una vera palestra a cielo aperto, una Winter Sport Beach.».

Il Team continua, infatti, senza sosta da questa estate a svolgere le attività quotidiane, proponendo allenamenti di mobilità e funzionale, sia in modalità one-to-one sia in piccoli gruppi, proprio come nella stagione estiva.

Il “Winter Challenge” del 30 novembre è solo il primo di una serie di eventi mensili già programmati:

il 26 dicembre, già la II^ Winter Challenge dal titolo “Christmas Edition”– allenamento natalizio in rosso, con focus su Core training, glutei e equilibrio. Ed alla fine cioccolata calda per tutti.

Poi la vera novità sarà quella del 1 gennaio 2026 ore 11,30 – “ I^ Camminata dell’Anno 2026”: una camminata rigenerante per smaltire i festeggiamenti del Capodanno più lungo del mondo e iniziare l’anno in salute con buoni propositi all’insegna del relax e del benessere.

Il 18 gennaio la III^ edizione del WINTER CHALLENGER – dal titolo più che mai evocativo, “snow beast” , una skill fatta di resistenza + potenza + sfida finale.

In via di definizione “Sport & Cultura” l’evento che unisce l’attività sportiva con la conoscenza della città, in collaborazione con Francesca Del Bianco, guida della Regione Emilia Romagna.

Le iniziative rientrano nel calendario ufficiale degli eventi di “Rimini, il Capodanno più lungo del mondo”, e hanno il Patrocinio del Comune di Rimini L’evento è realizzato con: Erba Vita, RivieraBanca, Bagno Tiki 26.

La partecipazione è gratuita, con iscrizione obbligatoria tramite WhatsApp al numero: 348 0981594.