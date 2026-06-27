Sport, tv e spiaggia: a Riccione oltre 29 milioni di contatti con Sportmediaset live

Dal punto di vista dei contenuti, la manifestazione ha saputo coniugare la pratica sportiva con il grande giornalismo

I dati quantitativi raccolti a un mese di distanza dall'attivazione di SportMediaset Live e rilasciati da Mediamond tracciano il bilancio definitivo di un'operazione multimediale capace di superare i ventinove milioni di contatti complessivi. L'Amministrazione comunale di Riccione sottolinea con soddisfazione la forza di una formula editoriale e pubblicitaria a trecentosessanta gradi che ha trasformato piazzale San Martino e la spiaggia in un palcoscenico crossmediale, generando un impatto reale, misurabile e di altissimo profilo per la promozione turistica della città e il presidio di territori media rilevanti e strategici per il target di Riccione.

Grandi protagonisti e sport sulla sabbia nel cuore di Riccione

Dal punto di vista dei contenuti, la manifestazione ha saputo coniugare la pratica sportiva con il grande giornalismo. La spiaggia adiacente a piazzale San Martino si è animata con tornei aperti a tutti di beach volley, beach tennis e foot-volley, mentre il palco centrale ha ospitato una fitta maratona di talk show dedicati alle grandi squadre del campionato. Sotto la conduzione di volti noti del piccolo schermo come Massimo Callegari, Benedetta Radaelli, Alberto Brandi e Monica Bertini, si sono alternati opinionisti di spicco e grandi campioni del passato del calibro di Andrea Ranocchia, Giampaolo Pazzini, Alessio Tacchinardi ed Emiliano Viviano, oltre all'ex arbitro Graziano Cesari, offrendo al pubblico aneddoti inediti e analisi approfondite culminate con la registrazione dal vivo di una puntata speciale dello storico programma Pressing.

Affluenza fisica e prestazioni digitali nelle analisi del Comune

La risposta del pubblico a questa ricca programmazione si è tradotta nella presenza fisica di oltre quattromila partecipanti, che hanno affollato i talk show e le aree di gioco.

L'intera architettura dell'evento ha dimostrato come la combinazione strategica tra la piazza fisica, i canali social, la televisione tradizionale e la piattaforma Mediaset Infinity sia in grado di amplificare a livello nazionale il valore di un progetto locale. Il successo di questa strategia permette all'Amministrazione comunale di confermare il posizionamento del territorio come sede ideale per le grandi produzioni esterne dei principali broadcaster, offrendo visibilità alla destinazione in diverse forme e contesti.



