Squash, a Riccione l'Italian Junior Open

Si tratta di una delle tappe più apprezzate e partecipate del circuito europeo. Il torneo è riservato alle categorie Under 13, 15, 17 e 19, maschili e femminili

Tutto pronto a Riccione per uno degli appuntamenti più attesi e prestigiosi del panorama internazionale. Dal 11 al 14 giugno, il Centro Tecnico della Federazione Italiana Giuoco Squash ospiterà la 32ª edizione dell’Italian Junior Open, una delle tappe più apprezzate e partecipate dell’intero circuito europeo.

Il torneo è riservato alle categorie Under 13, 15, 17 e 19, maschili e femminili ed è inserito come evento Silver all'interno dell’European Squash Junior Circuit ESF. L'edizione 2026 segna uno storico traguardo per la manifestazione: saranno ben 253 gli atleti a darsi battaglia sui campi di Riccione, in rappresentanza di 32 diverse nazioni europee ed extra-europee.

Le Nazioni presenti saranno: Austria, Bulgaria, Cechia, Croazia, Danimarca, Egitto, Finlandia, Francia, Germania, Giordania, India, Inghilterra, Israele, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Olanda, Polonia, Romania, Russia, Slovacchia, Spagna, Stati Uniti d'America, Sudafrica, Svizzera, Ucraina, Ungheria

Ottima la risposta del movimento giovanile italiano, che si presenta con ben 39 atleti iscritti, provenienti dalle società di Bari, Cosenza, Milano, Riccione, Trento, Viareggio e Vicenza. Il livello qualitativo della competizione sarà assoluto, grazie alla presenza dei migliori giocatori delle classifiche giovanili europee. Saranno oltre 500 gli incontri in programma, che si susseguiranno senza sosta dai primi turni di giovedì 11 fino alle attesissime finali di domenica 14, a conclusione delle quali è prevista la cerimonia di premiazione.

Per chi non potrà essere presente al Centro Tecnico Federale di Riccione (ingresso gratuito), la FIGS garantirà la copertura totale dell'evento. Il torneo sarà trasmesso in diretta streaming sulla web-tv federale al canale ufficiale YouTube: youtube.com/federsquash.