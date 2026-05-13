23–24 maggio 2026 tra Pennabilli (RN) e Frontino (PU) Un’esperienza immersiva di ascolto nel cuore del Parco Naturale del Sasso Simone e Simoncello

Che suono ha un paesaggio? Quali storie raccontano il vento tra gli alberi, il crepitio del fuoco, il canto degli uccelli all’alba o il coro notturno delle rane? E cosa accade quando l’ascolto diventa uno strumento per entrare in relazione con un territorio? Da queste domande nasce SSSS!!! – Suoni dal Sasso Simone e Simoncello, evento in programma il 23 e 24 maggio 2026 tra Pennabilli e Frontino, all’interno di SONORIA, progetto dedicato all’esplorazione del paesaggio sonoro e delle pratiche di ascolto come strumenti di relazione con ambiente, memoria e comunità locali. Curato da Emiliano Battistini ed Enrico Partisani, SSSS!!! propone due giornate di workshop, esperienze immersive, laboratori sensoriali e momenti conviviali nel territorio del Parco Naturale del Sasso Simone e Simoncello. Un percorso che intreccia arte sonora, ecologia dell’ascolto e patrimonio culturale locale, invitando i partecipanti a riscoprire il paesaggio attraverso il suono e una diversa attenzione verso ciò che li circonda. Tra ascolti all’alba, esplorazioni sonore, pratiche partecipative e incontri con artisti, ricercatori e realtà del territorio, l’iniziativa offre un’occasione per vivere il Parco in modo inedito, trasformando l’ascolto in esperienza condivisa, strumento di conoscenza e forma di relazione con i luoghi. Il progetto nasce dalla collaborazione tra Associazione Ultimo Punto, il Parco del Sasso Simone e Simoncello e FKL – Forum Klanglandschaft, associazione internazionale dedicata agli studi sul paesaggio sonoro, e si inserisce nel più ampio percorso di SONORIA, dedicato alle connessioni tra ascolto, territorio e pratiche culturali contemporanee. Tra gli ospiti e conduttori delle attività figurano il sociologo e podcaster Dario Galleana (Università Roma Tre), il sound designer Simone D’Ambrosio (Audiotopie, Montréal), l’artista sonoro Francesco Michi (FKL), i ricercatori teatrali Damiano Folli e Camilla Fabbrizioli, insieme a realtà del territorio come il Forno Certello di Giovanni Larghetti e il Mulino DiVino di Nicholas Ricci.

Il programma

Il programma prenderà avvio sabato 23 maggio a Pennabilli presso il MUSSS – Museo Naturalistico con il workshop “Sassi, Steli e Storie”, dedicato all’ascolto profondo e al podcasting partecipativo. Guidati da Dario Galleana, i partecipanti esploreranno il paesaggio sonoro del Parco attraverso registrazioni ambientali, pratiche di immedesimazione e costruzione collettiva di racconti sonori legati ai protagonisti non umani dell’ecosistema. Nel pomeriggio sarà presentato il progetto nazionale “I luoghi del Belsentire” a cura di Francesco Michi, mentre all’Orto dei Frutti Dimenticati si terrà “Risonanze”, sessione di ascolto immersivo di opere sonore tramite il sistema audio ESSAIM con Simone D’Ambrosio. La giornata si concluderà con un ascolto notturno presso il Laghetto della Gaudia, dedicato ai suoni degli anfibi e della vita notturna del Parco. Domenica 24 maggio le attività si sposteranno a Frontino, dove i partecipanti saranno invitati ad ascoltare il paesaggio sonoro dell’alba tra il canto degli uccelli e l’accensione del forno a legna del Forno Certello. La mattinata proseguirà al Mulino DiVino con il laboratorio sensoriale bendati “Buio Vivo”, condotto da Damiano Folli e Camilla Fabbrizioli: un’esperienza teatrale e percettiva che invita a riscoprire i sensi attraverso la sottrazione della vista. Seguirà una visita sonora al Museo del Pane guidata da Nicholas Ricci, alla scoperta del funzionamento dell’antico mulino ad acqua e dei suoni legati alla tradizione della macinatura e della panificazione.

Un invito all’ascolto

SSSS!!! si propone come un’esperienza culturale unica nel suo genere, capace di connettere ricerca artistica, educazione ambientale e pratiche partecipative. Un invito a abitare il territorio attraverso un gesto semplice ma radicale: ascoltare.

Informazioni e prenotazioni

Quota di partecipazione:

una giornata: 13 €

due giornate: 20 €

I pasti sono a carico dei partecipanti; la colazione della domenica è offerta dagli organizzatori. Per la notte del 23 maggio, Pennabilli offre diverse soluzioni di alloggio (B&B e strutture ricettive locali).

Info e prenotazioni:

[email protected]

[email protected]

(+39) 328 7268745 (preferibilmente WhatsApp)

https://sassosimonesimoncello.it/ssss-suoni-dal-sasso-simone-e-simoncello/

Organizzazione: Associazione Ultimo Punto, Parco del Sasso Simone e Simoncello, FKL – Forum Klanglandschaft.