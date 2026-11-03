Al via nelle prossime settimane Stadio del baseball di Rimini, finalmente i lavori: investimento da 460mila euro

La Giunta ha approvato il progetto esecutivo della prima fase, da 190mila euro, per il consolidamento delle tribune e il risanamento delle strutture

Prenderanno il via nelle prossime settimane i lavori di manutenzione straordinaria dello stadio del baseball di Rimini. Nella seduta di ieri (2 novembre) la Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo della prima parte di un programma di interventi destinato a ripristinare la piena funzionalità e fruibilità dell’impianto di via Monaco, tornato solo recentemente nella piena disponibilità dell’Amministrazione Comunale al termine di un contenzioso con il precedente concessionario. L’impianto, riconsegnato al Comune, richiede dunque una serie di interventi per risolvere alcune criticità oggi presenti. Il piano di opere approvato ieri dalla Giunta prevede in particolare l'adeguamento strutturale delle tribune e in particolare il consolidamento degli appoggi dei gradoni, la realizzazione di un giunto strutturale tra tribuna e scale esterne e il risanamento delle strutture in calcestruzzo, con impermeabilizzazione e ripristino delle parti deteriorate. Questa prima fase di lavori, per un investimento stanziato in bilancio di 190mila euro, sarà seguita da ulteriori interventi impiantistici, come la sostituzione del tabellone segnapunti e l'adeguamento dell'impianto di illuminazione, per un importo complessivo di 270mila euro.