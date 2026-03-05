Stadio del Baseball torna al Comune di Rimini, ma brutta sorpresa: bagni distrutti e impianti danneggiati

In corso le verifiche per la valutazione dei danni

Lo stadio del Baseball di Rimini è tornato in mano al Comune di Rimini, a seguito dell'ordinanza cautelare emessa dal Consiglio di Stato. Ma questa mattina funzionari e tecnici comunali hanno trovato una sgradita sorpresa, nell'impianto sportivo di via Monaco, che è stato danneggiato in maniera significativa, con bagni distrutti e impianti danneggiati. All'arrivo dei funzionari, i cancelli sono stati trovati spalancati: la struttura era dunque incustodita.

Nel corso della mattinata sono arrivati sul posto l'ex gestore dell'impianto sportivo e la famiglia dell'ex gestore della Pizzeria, che ha manifestato la propria intenzione di rientrare nell'appartamento annesso alla struttura e che occupava senza alcun titolo. La situazione ha richiesto la presenza degli assistenti sociali, grazie ai quali si è trovata una soluzione condivisa: la famiglia ha accettato di soggiornare, per tre notti fino a domenica, in un albergo individuato dal Comune e dai servizi sociali.

L'insegna della pizzeria è stata rimossa, mentre all'interno dei locali sono rimasti diversi arredi ed effetti personali, oltre ad attrezzature di ristorazione come forni e banconi, che l'ex gestore dovrà rimuovere nei prossimi giorni. Al termine delle operazioni, l'impianto sportivo è stato messo in sicurezza: cancelli chiusi e tutte le utenze staccate. "Un primo rilievo fotografico e video dell'immobile e dell'intero impianto sportivo ha restituito un quadro di degrado diffuso, che richiederà nelle prossime ore e nei prossimi giorni una valutazione puntuale e dettagliata per stabilire la reale consistenza dell'impianto sportivo e la sussistenza di tutte le condizioni di sicurezza necessarie per la corretta pratica sportiva oltre che per stabilire l'effettiva entità dei danni", evidenzia l'amministrazione comunale.

Viste le condizioni critiche - precisa l’assessore allo sport Michele Lari - tutti gli uffici tecnici e gli uffici competenti si sono già attivati per ridurre al massimo ulteriori tempi di attesa e senza ritardi. Dobbiamo fare di tutto e oltre per non danneggiare ulteriormente l'attività delle società di baseball, già da anni danneggiate da questa incredibile situazione. La notizia positiva, però, è che finalmente la comunità riminese torna nella piena proprietà di quello che le spetta. L'amministrazione comunale, infine, percorrerà tutte le vie legali per rientrare dei tributi e degli oneri mai versati in questi anni dai gestori privati".