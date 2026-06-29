Stadio del Nuoto di Riccione: al via i Campionati Italiani Master con numeri record

Oltre 4.400 atleti allo Stadio del Nuoto per una settimana di gare fino al 5 luglio

Sono in corso allo Stadio del Nuoto di Riccione i Campionati di Nuoto Master della Federazione Italiana Nuoto, l'appuntamento irrinunciabile dell’estate per ogni nuotatore che abbina l’attività natatoria competitiva ad alcuni giorni di vacanza in riviera con familiari e amici. Il movimento master da sempre si caratterizza per la condivisione e la socializzazione e quest’anno raggiunge numeri record, battendo il primato del 2025.

Il campionato estivo di nuoto parte oggi e per 7 giornate di gara allo Stadio del Nuoto di Riccione su entrambe le vasche olimpiche, con oltre 4400 atleti (compresi tra i 25 e i 96 anni di età) e circa 10000 presenze gara per 378 società, insieme a molti atleti spagnoli, austriaci, norvegesi e slovacchi. Un'intensa settimana di gare fino a domenica 5 luglio, che comprende anche l'alto numero di partecipanti alle staffette. La categoria più numerosa si conferma la M25 con 596 master, mentre la gara con più iscritti risulta la 50Stile con il record di 1959 atleti. La società che risulta con più atleti iscritti è la Flaminio Sporting Club di Roma con addirittura 101 partecipanti; 26 sono gli atleti di casa che parteciperanno alle gare, nelle diverse discipline.



"Polisportiva Riccione è lieta di confermare la collaborazione con la Federazione Italiana Nuoto (FIN) per l’organizzazione dei campionati Master in corso e per le tante iniziative che si svolgono durante l’anno - dichiara il presidente di Polisportiva Riccione Michele Nitti. - È la conferma che la nostra capacità organizzativa è apprezzata per la sua efficienza e per questo desidero esprimere sincera gratitudine a tutto lo staff organizzativo, il cui impegno, professionalità e dedizione sono fondamentali nel garantire il successo d’importanti manifestazioni coma quella dei master. Un ringraziamento speciale a tutto il team per aver reso possibile questa collaborazione e per aver dimostrato, ancora una volta, l’eccellenza della nostra organizzazione."



La settimana scorsa si sono svolti i tuffi Master e Propaganda (25-28 giugno), per arrivare al clou con questa settimana nelle vasche interna ed esterna sempre allo Stadio del Nuoto per poi proseguire con il nuoto artistico dal 9 al 12 luglio. Programma delle gare su federnuoto.it