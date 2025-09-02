Stadio Neri, il Comune di Rimini: "La società non ha avanzato richiesta"

La precisazione da palazzo Garampi: "Quando sarà presentata la domanda, valuteremo rispetto requisiti"

Oggi (martedì 2 settembre) il Rimini Calcio dovrebbe riprendere gli allenamenti. Dopo la partita con la Vis Pesaro, era stata fissata seduta alle 16, con ritrovo alle 15. Ma alle 14 "La società non ha ancora avanzato richiesta per l'utilizzo dello stadio Romeo Neri", riferisce l'amministrazione comunale. Da palazzo Garampi si precisa: "Nel momento in cui la nuova domanda sarà presentata, l'ufficio sport del Comune provvederà alla verifica del rispetto dei requisiti richiesti e di eventuali inadempienze". Per ciò che concerne le pendenze della vecchia proprietà (debito eredito dalla nuova proprietà, ndr), dal Comune è stato precisato (in mattinata) che la situazione "non è stata completamente regolarizzata". Da fonti vicine alla società risulterebbe invece il contrario, cioè che i conti siano stati saldati. Se ne saprà di più a breve.